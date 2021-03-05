Успеть до зимы. Названо главное препятствие для осеннего пуска «Северного потока-2»

Укладка труб идёт медленно, но верно, и теперь главная интрига - получится ли ввести газопровод в эксплуатацию, заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН» аналитик Игорь Юшков.

Строительство газопровода «Северный поток-2» снова отложили, на этот раз — на полгода. Теперь работы собираются закончить в сентябре 2021 года, хотя ранее дедлайн планировали на конец апреля. Как отмечают в руководстве «Газпрома», сроки зависят от множества факторов, в том числе, от погодных условий.

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в комментарии telegram-каналу «Радиоточка НСН» предположил, что газопровод не запустится раньше ноября.

«Я думаю, что именно укладка труб будет в этом году завершена. Сроки, о которых говорилось ранее, а именно, апрель - это, конечно, было очень оптимистично. Это было нереально. "Фортуна" укладывает по 300 метров в сутки. Это медленно. Она принимает трубы, разворачивается, встает на точку. Плюс она еще работает только на мелководье. Ее будет сменять "Академик Черский". Это долгий процесс. Сентябрь – гораздо более реальный срок именно трубоукладочных работ, может быть, даже чуть с запасом. Но дальше надо будет провести пусконаладочные работы, на это уйдет месяца два. Проект потребуется к следующему отопительному сезону. Увеличивается ежесуточное потребление газа в Европе. Я думаю, что план у "Газпрома" - запустить проект к ноябрю 2021 года», - сказал он.

Зачем спешить? Аналитик объяснил задержку в строительстве «Северного потока-2»

Собеседник НСН уточнил, что санкции могут помешать не достройке проекта, а его последующей сертификации.

«Основные риски проекта связаны уже не со строительством. Мы видим, что оно идет. Даже если судно попадает под санкции, оно продолжает работать. Проблема скорее уже в другом. Интрига заключается в том, достаточно ли будет у "Газпрома" бумаг, чтобы получить разрешение на ввод в эксплуатацию. Из-за санкций либо из-за угрозы санкций многие компании заявили, что они не будут сертифицировать газопровод. Однако я думаю, что если бы у компании не было уверенности в сертификации проекта, то и строить бы не стали. Так что я думаю, что этот вопрос решится», - отметил эксперт.

Газопровод из России в Германию по дну Балтийского моря изначально должны были сдать еще в конце 2019 года. Однако его завершению помешали санкций со стороны США, из-за которых проект начали покидать европейские компании.

По состоянию на начало марта 2021-го степень готовности газопровода составляет 98%, а стоимость его строительства оценивается в 11 миллиардов долларов.

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ФОТО: РИА Новости/Михаил Голенков
ТЕГИ:ГазпромИгорь ЮшковСеверный Поток-2
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