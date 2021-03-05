Успеть до зимы. Названо главное препятствие для осеннего пуска «Северного потока-2»

Строительство газопровода «Северный поток-2» снова отложили, на этот раз — на полгода. Теперь работы собираются закончить в сентябре 2021 года, хотя ранее дедлайн планировали на конец апреля. Как отмечают в руководстве «Газпрома», сроки зависят от множества факторов, в том числе, от погодных условий.

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в комментарии telegram-каналу «Радиоточка НСН» предположил, что газопровод не запустится раньше ноября.

«Я думаю, что именно укладка труб будет в этом году завершена. Сроки, о которых говорилось ранее, а именно, апрель - это, конечно, было очень оптимистично. Это было нереально. "Фортуна" укладывает по 300 метров в сутки. Это медленно. Она принимает трубы, разворачивается, встает на точку. Плюс она еще работает только на мелководье. Ее будет сменять "Академик Черский". Это долгий процесс. Сентябрь – гораздо более реальный срок именно трубоукладочных работ, может быть, даже чуть с запасом. Но дальше надо будет провести пусконаладочные работы, на это уйдет месяца два. Проект потребуется к следующему отопительному сезону. Увеличивается ежесуточное потребление газа в Европе. Я думаю, что план у "Газпрома" - запустить проект к ноябрю 2021 года», - сказал он.