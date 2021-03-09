Американские конгрессмены потребовали ввода санкций против «Северного потока — 2»
Некоторые республиканцы в палате представителей США написали письмо госсекретарю США Энтони Блинкену, выразив обеспокоенность в отношении проекта «Северный поток — 2», сообщает РИА Новости со ссылкой на документ, который размещен комитетом по иностранным делам палаты представителей.
«Мы пишем вам, чтобы выразить глубокую обеспокоенность вопросом выполнения планов администрации Байдена по санкциям в отношении "Северного потока — 2", подразумеваемых в рамках закона об энергобезопасности Европы», - следует из письма.
Конгрессмены также обеспокоились тем, что заявления администрации Байдена в отношении трубопровода якобы не подкрепляются и не соответствуют ее реальным действиям.
Строительство газопровода «Северный поток-2» снова отложили, на этот раз — на полгода. Теперь работы собираются закончить в сентябре 2021 года, хотя ранее дедлайн планировали на конец апреля. Как отмечают в руководстве «Газпрома», сроки зависят от множества факторов, в том числе, от погодных условий.
Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в комментарии telegram-каналу «Радиоточка НСН» предположил, что газопровод не запустится раньше ноября.
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