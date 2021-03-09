Американские конгрессмены потребовали ввода санкций против «Северного потока — 2»

Конгрессмены также обеспокоились тем, что заявления администрации Байдена в отношении трубопровода якобы не подкрепляются и не соответствуют ее реальным действиям.

Строительство газопровода «Северный поток-2» снова отложили, на этот раз — на полгода. Теперь работы собираются закончить в сентябре 2021 года, хотя ранее дедлайн планировали на конец апреля. Как отмечают в руководстве «Газпрома», сроки зависят от множества факторов, в том числе, от погодных условий.

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в комментарии telegram-каналу «Радиоточка НСН» предположил, что газопровод не запустится раньше ноября.

