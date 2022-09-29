Госдеп: в США рассматривают все возможные варианты санкций против России

В США рассматриваются все возможные варианты по ужесточению санкций в отношении России после вхождения в её состав республик Донбасса, а также частей Херсонской и Запорожской областей. Об этом заявил заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента США Ведант Пател, сообщает ТАСС.

При этом представитель Госдепа не уточнил, какие, именно, действия рассматриваются в Вашингтоне.