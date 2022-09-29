Госдеп: в США рассматривают все возможные варианты санкций против России

В США рассматриваются все возможные варианты по ужесточению санкций в отношении России после вхождения в её состав республик Донбасса, а также частей Херсонской и Запорожской областей. Об этом заявил заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента США Ведант Пател, сообщает ТАСС.

При этом представитель Госдепа не уточнил, какие, именно, действия рассматриваются в Вашингтоне.

В США заявили о «сфабрикованных» результатах референдумов

В свою очередь американские сенаторы Линдси Грэм и Ричард Блюменталь заявили, что следует включить Россию в список «стран-спонсоров терроризма», а также незамедлительно прекратить экономическую и военную помощь странам, которые признают итоги референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.

Ранее стало известно, что Индия озвучит свою позицию по референдумам с трибуны ООН, сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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