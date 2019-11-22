Госдеп: Турции необходимо отказаться от С-400 для улучшения отношений с США

В американском ведомстве подчеркнули, что «у Турции есть выбор». Также в Госдепе традиционно напомнили о санкциях.

Ранее сообщалось, что в ходе встречи с американским президентом Дональдом Трампом турецкий лидер Реджеп Эрдоган заявил, что Анкара не может отказаться от приобретения у России С-400. Он также добавил, что Анкара считает несправедливым ультиматум США на поставку американских истребителей F-35.







