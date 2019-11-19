Эрдоган заявил Трампу о невозможности отказаться от С-400
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что Анкара не может отказаться от приобретения у России зенитных ракетных систем С-400, пишет RT. Он уточнил, что уведомил об этом главу Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа.
Эрдоган пояснил, что поставки ЗРС в Турцию оказались ключевым вопросом в беседе с американским главой. Он также добавил, что Анкара считает несправедливым ультиматум Соединенных Штатов Америки на поставку американских истребителей F-35.
Напомним, что встреча Трампа и Эрдогана состоялась 13 ноября в Белом доме.
Ранее НСН писала, что американский президент Дональд Трамп заявил, что приобретение Турцией российских С-400 «является проблемой для нас». Соответствующий комментарий лидер США дал на пресс-конференции в Белом доме по итогам переговоров с турецкий президентом Реджепом Эрдоганом
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