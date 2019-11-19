Эрдоган заявил Трампу о невозможности отказаться от С-400

Эрдоган пояснил, что поставки ЗРС в Турцию оказались ключевым вопросом в беседе с американским главой. Он также добавил, что Анкара считает несправедливым ультиматум Соединенных Штатов Америки на поставку американских истребителей F-35.

Напомним, что встреча Трампа и Эрдогана состоялась 13 ноября в Белом доме.

Ранее НСН писала, что американский президент Дональд Трамп заявил, что приобретение Турцией российских С-400 «является проблемой для нас». Соответствующий комментарий лидер США дал на пресс-конференции в Белом доме по итогам переговоров с турецкий президентом Реджепом Эрдоганом

