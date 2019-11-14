Трамп: Покупка Турцией С-400 является проблемой для нас

Трамп также выразил надежду, что эта ситуация разрешится. По его словам, обсуждение этого вопроса продолжится. Работу по этой теме будут вести глава госдепа Майк Помпео и министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

Напомним, Эрдоган находится с рабочим визитом в США. Ранее сегодня сообщалось, что Трамп направил Эрдогану письмо с предложением сделки на 100 млрд долларов.

