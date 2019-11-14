Трамп: Покупка Турцией С-400 является проблемой для нас
Американский президент Дональд Трамп заявил, что приобретение Турцией российских С-400 «является проблемой для нас». Соответствующий комментарий лидер США дал на пресс-конференции в Белом доме по итогам переговоров с турецкий президентом Реджепом Эрдоганом, передает Интерфакс.
Трамп также выразил надежду, что эта ситуация разрешится. По его словам, обсуждение этого вопроса продолжится. Работу по этой теме будут вести глава госдепа Майк Помпео и министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.
Напомним, Эрдоган находится с рабочим визитом в США. Ранее сегодня сообщалось, что Трамп направил Эрдогану письмо с предложением сделки на 100 млрд долларов.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
Горячие новости
- Трамп: Покупка Турцией С-400 является проблемой для нас
- Москва направила ноту Лондону из-за высказывания британского генерала о РФ
- Минюст готовит к публикации отчет по расследованию вмешательства РФ в выборы США
- «ВКонтакте» запустит опцию дизлайка в комментариях с 2020 года
- Бундестаг принял поправки к газовой директиве Евросоюза