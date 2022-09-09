Госдеп США: в Вашингтоне продолжат работать над санкциями против России
В Вашингтоне продолжат работать над введением новых санкций в отношении России из-за спецоперации на Украине. Об этом заявил координатор американского госдепартамента Джеймс О'Брайен, сообщает РИА Новости.
«Мое послание к россиянам, как и прежде, состоит в следующем: завтра будет только хуже», - предупредил он.
По словам О'Брайена, новые ограничительные меры против России сейчас находятся в разработке.
США продолжат проводить работу над формированием новых рестрикций в будущем, добавил представитель госдепартамента.
Ранее российский сенатор Алексей Пушков заявил, что санкции против России в первую очередь удивили западных лидеров, а не Москву, сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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