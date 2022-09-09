Госдеп США: в Вашингтоне продолжат работать над санкциями против России

В Вашингтоне продолжат работать над введением новых санкций в отношении России из-за спецоперации на Украине. Об этом заявил координатор американского госдепартамента Джеймс О'Брайен, сообщает РИА Новости.

«Мое послание к россиянам, как и прежде, состоит в следующем: завтра будет только хуже», - предупредил он.