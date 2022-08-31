США могут ввести новые антироссийские санкции в случае референдумов на Украине

«У нас в арсенале есть целый ряд мер, которые мы можем принимать против России, будь то экономические санкции или другие меры», — сказал он.

Отмечается, что экономика России сильно привязана к ископаемым видам топлива, у страны «нет значительной альтернативной промышленности, которая позволяла бы компенсировать снижение прибыли от нефти и газа».

Чем больше украинские власти обстреливают Херсонскую область, тем больше ее жители требуют проведения референдума, сообщил ранее замглавы администрации региона Кирилла Стремоусова.

