США могут ввести новые антироссийские санкции в случае референдумов на Украине
Если на находящихся под контролем Москвы регионах Украины состоятся референдумы по вхождению в состав РФ, американские власти могут ввести новые антироссийские санкции, сообщают «Известия» со ссылкой на первого заместителя руководителя пресс-службы Госдепартамента США Веданта Пателя.
«У нас в арсенале есть целый ряд мер, которые мы можем принимать против России, будь то экономические санкции или другие меры», — сказал он.
Отмечается, что экономика России сильно привязана к ископаемым видам топлива, у страны «нет значительной альтернативной промышленности, которая позволяла бы компенсировать снижение прибыли от нефти и газа».
Чем больше украинские власти обстреливают Херсонскую область, тем больше ее жители требуют проведения референдума, сообщил ранее замглавы администрации региона Кирилла Стремоусова.
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