Госдеп США: Удары по Идлибу – точный ответ террористам

Как ранее сообщала Газета.ру, российский Центр по примирению враждующих сторон обнародовал информацию о нанесении удара со стороны США по Идлибу. Уточнялось, что Россия и Турция не были предупреждены об этом. Российские военные уточнили, что операция Соединенных Штатов привела к многочисленным жертвам и разрушениям, пишет РЕН ТВ. Однако в Госдепе отметили, что Москва распространяет неточные данные.

Помимо этого, в ведомстве добавили, что таким спосмобом Россия пытается отвлечь внимание от ударов, которые совершает режим Асада по гражданским лицам в Идлибе, уточняет Life.ru.

Ранее первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров в интервью НСН дал оценку авиаудару США по сирийскому Идлибу.

