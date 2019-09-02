Госдеп США: Удары по Идлибу – точный ответ террористам
Представитель Госдепартамента Соединенных Штатов Америки. сообщил, что авиаудары, которые были нанесены по Идлибу в Сирии были нацелены на террористов «Аль-Каиды», организации, запрещенной в России, сообщают РИА «Новости». В США отметили, что удары были точечными и целенаправленными, пишут Известия.
Как ранее сообщала Газета.ру, российский Центр по примирению враждующих сторон обнародовал информацию о нанесении удара со стороны США по Идлибу. Уточнялось, что Россия и Турция не были предупреждены об этом. Российские военные уточнили, что операция Соединенных Штатов привела к многочисленным жертвам и разрушениям, пишет РЕН ТВ. Однако в Госдепе отметили, что Москва распространяет неточные данные.
Помимо этого, в ведомстве добавили, что таким спосмобом Россия пытается отвлечь внимание от ударов, которые совершает режим Асада по гражданским лицам в Идлибе, уточняет Life.ru.
Ранее первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров в интервью НСН дал оценку авиаудару США по сирийскому Идлибу.
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