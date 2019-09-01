Востоковед увидел пользу для России в бомбардировке США Идлиба

Многочисленные жертвы и разрушения стали последствиями авиаудара США по зоне деэскалации Идлиб в Сирии, сообщает РИА Новости со ссылкой на российский Центр примирения враждующих сторон в Сирии.

По заявлению США, целью бомбардировки с воздуха был «пункт управления группировки "Аль-Каида" (террористической организации, запрещенной в России - прим. НСН) в Сирии». Авианалет ВВС США был совершен в нарушение договоренностей с Сирией и Россией.

Руководитель Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семён Багдасаров в интервью НСН назвал авиаудар США по сирийскому Идлибу неожиданным.

«Это совершенно неожиданные действия для США. Идлиб – территория, на которую они не заходят никогда – не их зона ответственности. Сегодня, получается, это произошло впервые. В Идлибе сосредоточены протурецкие военные формирования. Объективно, если налет США совершен против террористов, это в интересах сирийской армии и России», - считает собеседник НСН.

﻿{{related_post_9uiMrHNu8}}

Эксперт затруднился назвать возможные причины авиационной атаки сирийского региона Соединенными Штатами.

«Возможно, это связано с тем, что у США с Турцией зашли в тупик переговоры по буферной зоне на северо-востоке Сирии. Возможно, этой атакой США хотели показать, что могут вмешаться и в тот конфликт», - отметил востоковед.

Ранее первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров в эфире НСН оценил действия США в Идлибе.

