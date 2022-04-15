В Пентагоне не увидели попыток России перекрыть поставки оружия на Украину

США не увидели попыток России прервать поток вооружений, поступающий на Украину от американской стороны, заявил официальный представитель Пентагона Джон Кирби.

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По словам представителя оборонного ведомства, продолжаются как рейсы на перевалочные пункты, так и наземное перемещение поставляемых боеприпасов, оборудования и оружия. Такая помощь поступает на Украину ежедневно, отмечает РЕН ТВ.

«Мы не видели никаких попыток России перекрыть этот поток. И мы просто будем продолжать это делать», — цитирует Кирби РИА Новости.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО «играют с огнем», поставляя Украине оружие, и любые подобные грузы станут законной целью для России, напоминает Газета.ру.

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Фото: facebook.com/usdos.ukraine
ТЕГИ:ОружиеУкраинаСШАПентагон
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