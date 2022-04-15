В Пентагоне не увидели попыток России перекрыть поставки оружия на Украину
США не увидели попыток России прервать поток вооружений, поступающий на Украину от американской стороны, заявил официальный представитель Пентагона Джон Кирби.
По словам представителя оборонного ведомства, продолжаются как рейсы на перевалочные пункты, так и наземное перемещение поставляемых боеприпасов, оборудования и оружия. Такая помощь поступает на Украину ежедневно, отмечает РЕН ТВ.
«Мы не видели никаких попыток России перекрыть этот поток. И мы просто будем продолжать это делать», — цитирует Кирби РИА Новости.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО «играют с огнем», поставляя Украине оружие, и любые подобные грузы станут законной целью для России, напоминает Газета.ру.
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