Госдеп США пригрозил «дополнительными мерами» Китаю из-за поддержки России
Государственный департамент США пригрозил дополнительными санкциями в отношении КНР из-за того, что Пекин якобы помогает оборонно-промышленному комплексу России. Об этом сообщило агентство ТАСС.
По словам представителя пресс-службы Госдепа Веданта Патела, Вашингтон будет пристально наблюдать за взаимодействием Пекина и Москвы в оборонно-промышленной отрасли и предпринимать «дополнительные действия», если это будет необходимо.
Ранее российский лидер Владимир Путин и лидер КНР Си Цзиньпин в ходе закрытой встречи, в том числе в неформальной обстановке, обсудили конфликт на Украине и международные проблемы.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru