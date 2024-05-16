Песков: Путин и Си Цзиньпин на закрытой встрече обсудили конфликт на Украине

Российский лидер Владимир Путин и лидер КНР Си Цзиньпин в ходе закрытой встречи, в том числе в неформальной обстановке, обсудили конфликт на Украине и международные проблемы. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Россия и Китай выступили против затягивания украинского конфликта

«Все вечернее общение заняло около четырех часов», - приводит «Интерфакс» слова Пескова.

После завершения неформальной встречи Путина и Си Цзиньпина Кремль опубликовал кадры их совместной прогулки в Пекине.

Ранее РФ и Китай сделали совместное заявление, где отмечалось, что обе страны будут углублять взаимодействие в военной области, а также расширять масштабы совместных учений и боевой подготовки, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
ТЕГИ:КитайРоссияУкраина

Горячие новости

Все новости

партнеры