Песков: Путин и Си Цзиньпин на закрытой встрече обсудили конфликт на Украине
Российский лидер Владимир Путин и лидер КНР Си Цзиньпин в ходе закрытой встречи, в том числе в неформальной обстановке, обсудили конфликт на Украине и международные проблемы. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Все вечернее общение заняло около четырех часов», - приводит «Интерфакс» слова Пескова.
После завершения неформальной встречи Путина и Си Цзиньпина Кремль опубликовал кадры их совместной прогулки в Пекине.
Ранее РФ и Китай сделали совместное заявление, где отмечалось, что обе страны будут углублять взаимодействие в военной области, а также расширять масштабы совместных учений и боевой подготовки, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru