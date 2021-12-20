США представят свой список обеспокоенностей по европейской безопасности

Прайс отметил, что список будет составляться с европейскими партнерами. По его словам в перечень войдут действия РФ, которые, как считает НАТО, являются вредоносными.

В Госдепе пока нет конкретных планов как именно будет происходить обсуждение списков с РФ.

Ранее МИД России в проекте соглашения с НАТО в сфере безопасности предложил альянсу отказаться от планов расширения на восток и включения в свой состав Украины.

