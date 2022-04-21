Госдеп: США не видят серьезности России к дипломатии по Украине

Соединенные Штаты не считают, что Россия серьезно относится к дипломатическому разрешению конфликта на Украине. Об этом заявил представитель Госдепартамента США Нед Прайс.

США не обсуждают с РФ вопрос снятия санкций

Прайс также заявил о поддержке США дипломатического процесса, направленного на завершение боевых через диалог и дипломатию.

Он также обратил внимание на желание и готовность украинской стороны к урегулированию конфликта, и на несерьезность Кремля «в своих дипломатических инициативах».

Военная операция РФ на территории Украине началась рано утром 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида».


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Госдеп СШАУкраина
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