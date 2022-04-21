Госдеп: США не видят серьезности России к дипломатии по Украине
Соединенные Штаты не считают, что Россия серьезно относится к дипломатическому разрешению конфликта на Украине. Об этом заявил представитель Госдепартамента США Нед Прайс.
Прайс также заявил о поддержке США дипломатического процесса, направленного на завершение боевых через диалог и дипломатию.
Он также обратил внимание на желание и готовность украинской стороны к урегулированию конфликта, и на несерьезность Кремля «в своих дипломатических инициативах».
Военная операция РФ на территории Украине началась рано утром 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,1 млн+9 195 / сут.
Умерли
374 тыс.+223 / сут.
Выздоровели
17,4 млн+16 200 / сут.
- Госдеп: США не видят серьезности России к дипломатии по Украине
- Минфин Индонезии: лидеры всех стран приглашены на саммит G20
- СМИ: в Сомали совершено покушение на главу МИД
- США не обсуждают с РФ вопрос снятия санкций
- «Мариуполь наш»: Кадыров заявил о взятии города чеченскими бойцами
- Чубайс вышел из совета директоров АФК «Система»
- У дилеров Lada закончились машины с автоматической коробкой передач
- Британский парламент будет расследовать скандал с вечеринками Джонсона во время пандемии
- Посольство РФ потребовало устранить последствия вандализма памятников в Германии
- Майк Тайсон избил пьяного пассажира самолета. Видео
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru