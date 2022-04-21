Госдеп: США не видят серьезности России к дипломатии по Украине

Прайс также заявил о поддержке США дипломатического процесса, направленного на завершение боевых через диалог и дипломатию.

Он также обратил внимание на желание и готовность украинской стороны к урегулированию конфликта, и на несерьезность Кремля «в своих дипломатических инициативах».

Военная операция РФ на территории Украине началась рано утром 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида».



