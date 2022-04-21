США не обсуждают с РФ вопрос снятия санкций

Власти США не обсуждают с Россией возможность снятия введены ранее ограничений. Об этом заявил зампомощника президента США по национальной безопасности Далип Сингх, передает ТАСС.

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Сингх также отметил, что этот диалог не может иметь место без участия Украины. По его словам, такие разговоры в настоящее время являются преждевременными.

Он, в частности, отметил, что эскалация конфликта на территории Украины продолжается.

Военная операция РФ на территории Украине началась рано утром 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида».


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Санкции Против РоссииСША
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