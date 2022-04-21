США не обсуждают с РФ вопрос снятия санкций
Власти США не обсуждают с Россией возможность снятия введены ранее ограничений. Об этом заявил зампомощника президента США по национальной безопасности Далип Сингх, передает ТАСС.
Сингх также отметил, что этот диалог не может иметь место без участия Украины. По его словам, такие разговоры в настоящее время являются преждевременными.
Он, в частности, отметил, что эскалация конфликта на территории Украины продолжается.
Военная операция РФ на территории Украине началась рано утром 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида».
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