США не обсуждают с РФ вопрос снятия санкций

Сингх также отметил, что этот диалог не может иметь место без участия Украины. По его словам, такие разговоры в настоящее время являются преждевременными.

Он, в частности, отметил, что эскалация конфликта на территории Украины продолжается.

Военная операция РФ на территории Украине началась рано утром 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида».



