Госдеп: США не стремятся разом заблокировать всю финансовую систему России

Соединенные Штаты не стремятся единовременно заблокировать всю финансовую систему России, глобальный рынок должен продолжать функционировать. Об этом заявил координатор по санкционной политике госдепартамента Джеймс О'Брайен.

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Он отметил, что США при введении санкций внимательно изучают каждый список банков, чтобы «избежать или смягчить» ущерб, который может возникнуть, если банк не сможет выполнять свои операции.

Ранее президент России Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам заявил, что расчет стран Запада на разрушение российской экономики не оправдался, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Игорь Руссак
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