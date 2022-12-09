СМИ: США введут новые санкции против России и Китая

По данным газеты, о рестрикциях будет объявлено в пятницу. Основная часть санкций будет введена в соответствии с «актом Магнитского», пишет «Свободная пресса». Другая часть возможных ограничений будет направлена против «развертывания Россией иранских беспилотников на Украине» и «поддержки Пекином предполагаемого незаконного рыболовства в Тихом океане», отмечает Ura.ru.

Санкции предусматривают, в частности, заморозку активов РФ и КНР в пределах юрисдикции США.

