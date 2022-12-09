СМИ: США введут новые санкции против России и Китая

США планируют ввести новые санкции в отношении России и Китая, направленные против предполагаемого нарушения прав человека в двух странах. Об этом сообщает Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.

10 российских компаний внесены США в санкционный список

По данным газеты, о рестрикциях будет объявлено в пятницу. Основная часть санкций будет введена в соответствии с «актом Магнитского», пишет «Свободная пресса». Другая часть возможных ограничений будет направлена против «развертывания Россией иранских беспилотников на Украине» и «поддержки Пекином предполагаемого незаконного рыболовства в Тихом океане», отмечает Ura.ru.

Санкции предусматривают, в частности, заморозку активов РФ и КНР в пределах юрисдикции США.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КитайРоссияСанкции США
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