СМИ: США введут новые санкции против России и Китая
США планируют ввести новые санкции в отношении России и Китая, направленные против предполагаемого нарушения прав человека в двух странах. Об этом сообщает Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.
По данным газеты, о рестрикциях будет объявлено в пятницу. Основная часть санкций будет введена в соответствии с «актом Магнитского», пишет «Свободная пресса». Другая часть возможных ограничений будет направлена против «развертывания Россией иранских беспилотников на Украине» и «поддержки Пекином предполагаемого незаконного рыболовства в Тихом океане», отмечает Ura.ru.
Санкции предусматривают, в частности, заморозку активов РФ и КНР в пределах юрисдикции США.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,6 млн+7 430 / сут.
Умерли
392 тыс.+54 / сут.
Выздоровели
21,0 млн+6 315 / сут.
- Один человек погиб при пожаре в ТЦ «МЕГА Химки»
- Бывший завод Nissan перешел под управление «АвтоВАЗа»
- Марочко заявил об отказе иностранных бойцов ехать в Артемовск
- СМИ: США введут новые санкции против России и Китая
- Путин прибыл в Бишкек на саммит ЕАЭС
- В экстренных службах назвали причиной пожара в ТЦ «МЕГА Химки» короткое замыкание
- МЧС: Площадь пожара в ТЦ «МЕГА Химки» составляет 7 тыс. кв. м
- Глава МИД Венгрии призвал готовиться к «нападениям» со стороны Евросоюза
- Пользователи сообщили о сбое в работе «ВКонтакте»
- На Ленинградском шоссе загорелось здание ТЦ «МЕГА Химки»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru