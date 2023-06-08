Госдеп США назвал страны, поставляющие электронику и микрочипы в Россию

Россия полностью восстановила поставки в страну микрочипов и микроэлектроники до уровня, что был до введения Западом санкций. Об этом заявил координатор по санкциям в Госдепартаменте США Джим О’Брайен, сообщает Politico.

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По его словам, этого удалось достичь благодаря тому, что третьи страны закупают указанную продукцию в больших объемах, а затем перепродают Москве.

Представитель Госдепа подчеркнул, что микрочипы и другая микроэлектроника имеет двойное назначение и может применяться в современных системах и видах вооружений.

Он также назвал страны, через которые электроника и микрочипы поступают в Россию: это Объединенные Арабские Эмираты, Турция, а также Казахстан, Армения и Грузия.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал полностью ограничить поставки импортных деталей в РФ, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Пресс-служба Комплекса Экономической политики и имущественно-земельных отношений правительства Москвы
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