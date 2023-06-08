Госдеп США назвал страны, поставляющие электронику и микрочипы в Россию

По его словам, этого удалось достичь благодаря тому, что третьи страны закупают указанную продукцию в больших объемах, а затем перепродают Москве.

Представитель Госдепа подчеркнул, что микрочипы и другая микроэлектроника имеет двойное назначение и может применяться в современных системах и видах вооружений.

Он также назвал страны, через которые электроника и микрочипы поступают в Россию: это Объединенные Арабские Эмираты, Турция, а также Казахстан, Армения и Грузия.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал полностью ограничить поставки импортных деталей в РФ, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

