Макрон сообщил о намерении продолжать разговор с Путиным

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о намерении продолжать разговор с российским коллегой Владимиром Путиным по ситуации на территории Украины. Об этом сообщает ТАСС.

Между тем, он не уточнил даты следующего телефонного разговора политиков.

Ранее Макрон заявил, что 19 апреля западные лидеры будут обсуждать новые санкции против РФ.

Военная операция РФ на территории Украине началась рано утром 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида».







