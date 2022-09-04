Американский посол Салливан окончил работу в России

Посол Соединенных Штатов Америки Джон Салливан завершил работу в качестве посла в России, передает ТАСС со ссылкой на посольство США.

Посол США в России допустил взаимное закрытие посольств двух стран

Американский дипломат покинул Москву.

Уточняется, что до назначения преемника Салливана обязанности посла США в РФ будет исполнять Элизабет Руд.

Ранее посол США в РФ Джон Салливан заявил, что полный разрыв отношений между Россией и США невозможен. Он акцентировал внимание на необходимости поддерживать контакт, отметив, что «мы также никогда не разойдемся совсем».

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Фото: facebook.com/russia.usembassy
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