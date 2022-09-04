Американский посол Салливан окончил работу в России
Посол Соединенных Штатов Америки Джон Салливан завершил работу в качестве посла в России, передает ТАСС со ссылкой на посольство США.
Американский дипломат покинул Москву.
Уточняется, что до назначения преемника Салливана обязанности посла США в РФ будет исполнять Элизабет Руд.
Ранее посол США в РФ Джон Салливан заявил, что полный разрыв отношений между Россией и США невозможен. Он акцентировал внимание на необходимости поддерживать контакт, отметив, что «мы также никогда не разойдемся совсем».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
19,7 млн+48 042 / сут.
Умерли
385 тыс.+87 / сут.
Выздоровели
18,7 млн+35 732 / сут.
- Минобороны РФ: Киев заранее готовил военную провокацию на ЗАЭС
- Американский посол Салливан окончил работу в России
- Песков: Запад спровоцировал «большой мировой шторм»
- Украинские разведчики не могут расшифровать радиоперехваты из-за «тувинского феномена»
- Стали известны темы выступления президента Путина на ВЭФ
- Более 150 националистов уничтожены на Николаево-Криворожском направлении
- Россия готова на переговорах с Украиной обсуждать выполнение своих условий
- Жажда денег и приключений. Стали известны подробности трагедии на Ключевской сопке
- Глава Чечни Кадыров заявил о начале масштабного наступления в ДНР
- В Британии позавидовали российским ценам
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru