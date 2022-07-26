Госдеп: шансов на переговоры между Россией и Украиной нет
Вашингтон не считает, что в настоящее время возможны переговоры между Россией и Украиной, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление главы пресс-службы Госдепа Неда Прайса.
Так он отреагировал на слова министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова о том, что Москва не имеет каких-либо предубеждений относительно возобновления переговоров с Украиной. По словам Прайса, Россия «не показывает признаков того, что готова включиться в дипломатическую работу».
Также Ларов заявил, что из-за поставок на Украину западных вооружений географические задачи специальной военной операции (СВО) России изменились. По его словам, теперь это не только Донецкая и Луганская народные республики, это ещё «Херсонская область, Запорожская область и ряд других территорий».
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