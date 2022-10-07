Госдеп прокомментировал призыв Зеленского о «превентивных мерах»
Госдеп США прокомментировал призыв украинского лидера Владимира Зеленского о необходимости «превентивного удара» по РФ. Об этом сообщает ТАСС.
В ведомстве заявили, что не будут напрямую вовлекаться в российско-украинский конфликт.
Накануне Зеленский заявил, что НАТО должно нанести превентивный удар с целью «исключить возможность применения Россией ядерного оружия». Этот призыв он озвучил в ходе выступления по видеосвязи в аналитическом центре Австралии.
Военная операция РФ на территории Украины ведется уже более семи месяцев.
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