Госдеп прокомментировал призыв Зеленского о «превентивных мерах»

Госдеп США прокомментировал призыв украинского лидера Владимира Зеленского о необходимости «превентивного удара» по РФ. Об этом сообщает ТАСС.

Путин и Зеленский подтвердили, что посетят саммит G20 в Индонезии в ноябре

В ведомстве заявили, что не будут напрямую вовлекаться в российско-украинский конфликт.

Накануне Зеленский заявил, что НАТО должно нанести превентивный удар с целью «исключить возможность применения Россией ядерного оружия». Этот призыв он озвучил в ходе выступления по видеосвязи в аналитическом центре Австралии.

Военная операция РФ на территории Украины ведется уже более семи месяцев.

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ФОТО: Джон Кирби, официальный представитель Госдепартамента. Фото с сайта defence.ru.
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