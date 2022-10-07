Госдеп прокомментировал призыв Зеленского о «превентивных мерах»

В ведомстве заявили, что не будут напрямую вовлекаться в российско-украинский конфликт.

Накануне Зеленский заявил, что НАТО должно нанести превентивный удар с целью «исключить возможность применения Россией ядерного оружия». Этот призыв он озвучил в ходе выступления по видеосвязи в аналитическом центре Австралии.

Военная операция РФ на территории Украины ведется уже более семи месяцев.