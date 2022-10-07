Путин и Зеленский подтвердили, что посетят саммит G20 в Индонезии в ноябре

Президенты РФ и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский подтвердили, что посетят саммит G20 в Индонезии в ноябре. Об этом пишет The National со ссылкой на посла Индонезии в ОАЭ Хусина Багиса.

Ранее в Белом доме заявили, что украинский лидер Владимир Зеленский должен принять участие в саммите G20, если его посетит российский президент Владимир Путин.

В случае своего визита Путин может встретиться сразу с рядом политических лидеров, с которыми он не общался с конца февраля. В частности, посол Индонезии в РФ Хосе Таварес ранее заявил, что Индонезия готова организовать в рамках саммита G20, который пройдет в ноябре на острове Бали, встречу Путина и Байдена в случае их очного участия и интереса к этому, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



