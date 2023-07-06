Госдеп призвал Россию продлить зерновую сделку
Госдепартамент Соединенных Штатов считает, что Россия должна пойти на продление зерновой сделки.
Внешнеполитическое ведомство США обвинило Россию в нарушении условий зерновой сделки. Конкретики пресс-служба Госдепа не предоставила.
«Россия должна соблюдать и продлить Черноморскую зерновую инициативу», - говорится в заявлении на официальной странице ведомства в Twitter (заблокирован в РФ).
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в среду заявил, что Москва своевременно объявит о своем решении по зерновой сделке. Он напомнил, что часть договоренностей до сих пор не выполнена.
РФ 18 марта согласилась продлить зерновую сделку до 17 июля. Москва неоднократно требовала полного выполнения подписанного с ООН меморандума и учета своих интересов, напоминает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Белый дом: США продолжат добиваться военного успеха Украины
- Румыния откроет центр по обучению пилотов F-16, в том числе с Украины
- Business Insider: запрет России на въезд польских грузовиков серьезно ударит по Варшаве
- Балицкий: На ЗАЭС усилили безопасность сохранности отработанного топлива
- Малый ракетный корабль «Наро-Фоминск» передадут ВМФ в декабре 2023 года
- СМИ: в здании загоревшегося в Москве бизнес-центра заблокированы люди
- СМИ: США объявят о новом пакете военной помощи Украине с кассетными боеприпасами
- Зеленский заявил, что президент Болгарии отказал ему в предоставлении вооружения
- Госдеп призвал Россию продлить зерновую сделку
- Умер летчик Леонид Попов, участвовавший в первых испытаниях МиГ-31
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru