Госдеп призвал Россию продлить зерновую сделку

Внешнеполитическое ведомство США обвинило Россию в нарушении условий зерновой сделки. Конкретики пресс-служба Госдепа не предоставила.

«Россия должна соблюдать и продлить Черноморскую зерновую инициативу», - говорится в заявлении на официальной странице ведомства в Twitter (заблокирован в РФ).

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в среду заявил, что Москва своевременно объявит о своем решении по зерновой сделке. Он напомнил, что часть договоренностей до сих пор не выполнена.

РФ 18 марта согласилась продлить зерновую сделку до 17 июля. Москва неоднократно требовала полного выполнения подписанного с ООН меморандума и учета своих интересов, напоминает «Радиоточка НСН».

