Госдеп пригрозил санкциями за поддержку выборов в новых регионах РФ

США готовы ввести санкции против тех, кто поддержит выборы в Донецкой и Луганской республиках, Запорожской и Херсонской областях, говорится в заявлении Госдепартамента.

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Во внешнеполитическом ведомстве США заявили, что никогда не признают новые регионы территорией РФ. Госдеп пригрозил санкциями и визовыми ограничениями тем, кто поддержит выборы или станет наблюдателем.

Выборы в России в единый день голосования начнутся 8 сентября. Основным днем станет воскресенье.

Заместитель пресс-секретаря Госдепартамента Ведант Патель предупредил, что США могут ввести санкции в ответ на расширение сотрудничества России и КНДР, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Игорь Руссак
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