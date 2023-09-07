Госдеп пригрозил санкциями за поддержку выборов в новых регионах РФ
США готовы ввести санкции против тех, кто поддержит выборы в Донецкой и Луганской республиках, Запорожской и Херсонской областях, говорится в заявлении Госдепартамента.
Во внешнеполитическом ведомстве США заявили, что никогда не признают новые регионы территорией РФ. Госдеп пригрозил санкциями и визовыми ограничениями тем, кто поддержит выборы или станет наблюдателем.
Выборы в России в единый день голосования начнутся 8 сентября. Основным днем станет воскресенье.
Заместитель пресс-секретаря Госдепартамента Ведант Патель предупредил, что США могут ввести санкции в ответ на расширение сотрудничества России и КНДР, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru