Госдеп предъявил России обвинения в выпуске контрафактных денег для Ливии

В заявлении Госдепа говорится о необходимости прекращения Россией дестабилизирующих действий в Ливии.

Как сообщала «Би-би-си» со ссылкой на доклад ООН по Ливии, в этой стране могут находиться бойцы российской частной военной компании «Вагнер». Американские военные считают, что переброшенные в Ливию российские истребители, вероятно, будут поддерживать наступление «вагнеровцев», действующих на стороне Хафтара. В МИД РФ между тем подчёркивали, что сообщения о связанных с РФ наёмниках в Ливии являются слухами.

Ранее президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский в эфире НСН происходящее в Ливии назвал длительной позиционной войной.

«Шансов на полную безоговорочную победу там нет ни у кого. Для нее понадобятся даже не годы, а десятки лет. Хафтар – человек пожилой, до полной победы он просто не доживет. И Саррадж не молод, а силенок у него вообще никаких нет», - сказал Сатановский.

