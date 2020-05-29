В ОП отвергли обвинения задержанных в Ливии россиян в шпионаже

Боевики ливийского Правительства национального согласия Файеза Сарраджа уже более пяти месяцев удерживают в печально известной пытками тюрьме «Митига» российского социолога Максима Шугалея и его переводчика Самера Суэйфана. Об этом заявил председатель комиссии по СМИ Общественной палаты РФ, глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Александр Малькевич.

Он категорически отверг слова Сарраджа о том, что Шугалей — российский шпион, передававший в Россию информацию о состоянии дел в Ливии. Это хамское и бессмысленное заявление, сказал Малькевич РИА ФАН. По его словам, Шугалей и Суэйфан находились в Ливии по зданию ФЗНЦ, где проводили социологическое исследование. Собранные ими данные — открытые, они опубликованы на сайте ФЗНЦ. Но россияне опрашивали руководителей ПНС, и теперь те боятся, что показания могут быть преданы международной огласке.

Боевики ПНС фактически управляют Триполи. За руководителем «правительства» Сарраджем стоят террористы запрещённых международных организаций, которые уже готовят ему преемника — главу «МВД» ПНС Фатхи Башага, пытавшего в тюрьме «Митига» заключённых, рассказал Малькевич. Хозяин тюрьмы оказывает давление на Шугалея и Суэйфана по заданию Башаги. При этом доказательства по их делу не предъявлены.

Как отметил Малькевич, всё это происходит фактически под носом у Европы. «Россия предупреждает Европу и мир, что все это добром не кончится», - сказал он.

