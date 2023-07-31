Госдеп подтвердил начало переговоров о гарантиях безопасности Украине
Переговоры между Вашингтоном и Киевом о гарантиях безопасности начнутся на этой неделе, сказал в ходе брифинга руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер. Об этом пишет ТАСС.
«Эти переговоры начнутся на этой неделе», – ответил представитель внешнеполитического ведомства на вопрос журналистов.
По его словам, речь пойдет об обязательствах США оказывать помощь Украине в сфере безопасности. Также Миллер отметил, что Вашингтон направит делегацию на инициированные Саудовской Аравией переговоры об урегулировании конфликта.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва будет следить за переговорами США и Украины. По его словам, Запад обсуждает безопасность Украины в ущерб интересам РФ, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru