Госдеп оценил голосование по российской Конституции

В США обеспокоены сообщениями о возможных нарушениях при голосовании по поправкам в Конституцию РФ, заявила пресс-секретарь американского Госдепартамента Морган Ортэгус, не уточнив, какие сообщения имеет в виду.

Она добавила, что Соединённые Штаты по-прежнему выступают за честную конкуренцию, справедливые выборы и демократическую передачу власти, передаёт ТАСС.

Кроме того, представитель Госдепа отдельно упомянула поправку, потенциально позволяющую президенту Владимиру Путину «оставаться у власти до 2036 года», пишут argumenti.ru.

Общероссийское голосование по изменению Конституции началось 25 июня и завершилось 1 июля. При явке в 67,97% предложенные поправки поддержали 77,92% голосовавших. В Кремле назвали голосование «триумфальным референдумом о доверии президенту Путину».

