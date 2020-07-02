Госдеп оценил голосование по российской Конституции
В США обеспокоены сообщениями о возможных нарушениях при голосовании по поправкам в Конституцию РФ, заявила пресс-секретарь американского Госдепартамента Морган Ортэгус, не уточнив, какие сообщения имеет в виду.
Она добавила, что Соединённые Штаты по-прежнему выступают за честную конкуренцию, справедливые выборы и демократическую передачу власти, передаёт ТАСС.
Кроме того, представитель Госдепа отдельно упомянула поправку, потенциально позволяющую президенту Владимиру Путину «оставаться у власти до 2036 года», пишут argumenti.ru.
Общероссийское голосование по изменению Конституции началось 25 июня и завершилось 1 июля. При явке в 67,97% предложенные поправки поддержали 77,92% голосовавших. В Кремле назвали голосование «триумфальным референдумом о доверии президенту Путину».
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