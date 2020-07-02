Кремль назвал голосование по Конституции триумфальным
Оценивая итоги недельного голосования по поправкам в Конституцию РФ, представитель Кремля Дмитрий Песков назвал плебисцит «триумфальным референдумом о доверии президенту Путину». Об этом сообщает Ura.ru.
Показатели явки и поддержки поправок пресс-секретарь главы государства охарактеризовал как «высочайшие». Спрогнозировать такие цифры было сложно, но народный интерес к поправкам был виден ещё на этапе подготовки, добавил Песков.
При явке в 67,97% за поправки проголосовали 77,9% россиян. В Чечне, Туве и Крыму уровень поддержки изменений Основного закона страны превысил 90%.
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