Кремль назвал голосование по Конституции триумфальным

Показатели явки и поддержки поправок пресс-секретарь главы государства охарактеризовал как «высочайшие». Спрогнозировать такие цифры было сложно, но народный интерес к поправкам был виден ещё на этапе подготовки, добавил Песков.

При явке в 67,97% за поправки проголосовали 77,9% россиян. В Чечне, Туве и Крыму уровень поддержки изменений Основного закона страны превысил 90%.

