Госдеп обвинил Россию в нарушении резолюций Совбеза ООН из-за военных КНДР

Россия, которая привлекла военных КНДР к участию в боях в Курской области, нарушила резолюции Совбеза ООН. Об этом в ходе брифинга заявила спикер Госдепартамента США Тэмми Брюс.

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Она уточнила, что речь идёт о резолюциях, запрещающих предоставление или получение военной подготовки или помощи Северной Корее или от неё.

«Военное развертывание КНДР в РФ и любая ответная поддержка, оказываемая Москвой Пхеньяну, должны прекратиться», — заключила Брюс.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что участие северокорейских военнослужащих в боях в Курской области доказало эффективность договора с Россией, сообщает RT.

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ФОТО: ЦТАК / kcna.kp
ТЕГИ:Совбез ООНКНДРРоссияСШАГосдеп США

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