Госдеп обвинил Россию в нарушении резолюций Совбеза ООН из-за военных КНДР
Россия, которая привлекла военных КНДР к участию в боях в Курской области, нарушила резолюции Совбеза ООН. Об этом в ходе брифинга заявила спикер Госдепартамента США Тэмми Брюс.
Она уточнила, что речь идёт о резолюциях, запрещающих предоставление или получение военной подготовки или помощи Северной Корее или от неё.
«Военное развертывание КНДР в РФ и любая ответная поддержка, оказываемая Москвой Пхеньяну, должны прекратиться», — заключила Брюс.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что участие северокорейских военнослужащих в боях в Курской области доказало эффективность договора с Россией, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru