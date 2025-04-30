Госдеп обвинил Россию в нарушении резолюций Совбеза ООН из-за военных КНДР

Она уточнила, что речь идёт о резолюциях, запрещающих предоставление или получение военной подготовки или помощи Северной Корее или от неё.

«Военное развертывание КНДР в РФ и любая ответная поддержка, оказываемая Москвой Пхеньяну, должны прекратиться», — заключила Брюс.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что участие северокорейских военнослужащих в боях в Курской области доказало эффективность договора с Россией, сообщает RT.

