CNN: ситуация для ВСУ под Артемовском гораздо хуже, чем говорят в Киеве

По словам одного из бойцов украинской армии, к официальным заявлениям нужно «прибавлять еще 100% сложности». Наиболее тяжелая ситуация для ВСУ складывается к северу от города, уточнил он.

Критическую ситуацию для украинской армии подтвердил и другой военнослужащий. Боевые действия вокруг Артемовска он назвал «адом».

В Пентагоне не исключили, что конфликт на Украине может выйти за пределы 2023 года. Замминистра обороны США Колин Каль считает, что противостояние продлится еще 2-3 года, пишет НСН.

