CNN: ситуация для ВСУ под Артемовском гораздо хуже, чем говорят в Киеве
Положение украинской армии под Артемовском (Бахмут) гораздо сложнее, чем признают в Киеве. Об этом сообщил американский телеканал CNN со ссылкой на участвующих в боях военнослужащих ВСУ.
По словам одного из бойцов украинской армии, к официальным заявлениям нужно «прибавлять еще 100% сложности». Наиболее тяжелая ситуация для ВСУ складывается к северу от города, уточнил он.
Критическую ситуацию для украинской армии подтвердил и другой военнослужащий. Боевые действия вокруг Артемовска он назвал «адом».
В Пентагоне не исключили, что конфликт на Украине может выйти за пределы 2023 года. Замминистра обороны США Колин Каль считает, что противостояние продлится еще 2-3 года, пишет НСН.
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