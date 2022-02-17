Госдеп: Обеспокоенность США ситуацией вокруг Украины не снизилась

По его словам, обеспокоенность только увеличивается на фоне, поскольку Вашингтон не видит действий по деэскалации.

Прайс также добавил, что неслучившееся «вторжение» не говорит о том, что разведданные США были неверны.

Ранее в среду президент Украины Владимир Зеленский заявил, что отвода российских войск не видно, наблюдается только небольшая ротация.



