Здание МИД Великобритании подсветили в цвета украинского флага

Здание министерства иностранных дел Великобритании в подсветили в цвета украинского флага. Фотографии были опубликованы в Twitter-аккаунте британского ведомства.

В сообщении МИД отмечается, что это акция является выражением солидарности с украинским народом. Сообщение ведомство сопроводило хештегом #StandwithUkraine.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ВеликобританияУкраина
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