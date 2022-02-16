Здание МИД Великобритании подсветили в цвета украинского флага
Здание министерства иностранных дел Великобритании в подсветили в цвета украинского флага. Фотографии были опубликованы в Twitter-аккаунте британского ведомства.
The Foreign, Commonwealth and Development Office is lit up with the colours of the Ukrainian flag as it stands in solidarity with the people of Ukraine. #StandwithUkraine pic.twitter.com/HOOcTNTbVI— Foreign, Commonwealth & Development Office (@FCDOGovUK) February 16, 2022
В сообщении МИД отмечается, что это акция является выражением солидарности с украинским народом. Сообщение ведомство сопроводило хештегом #StandwithUkraine.
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