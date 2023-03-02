Глава Госдепа призвал Россию вернуться к Договору СНВ

Москве необходимо вернуться к исполнению ДСНВ, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. Об этом сообщает РИА Новости.

Госдеп заявил о готовности США обсуждать Договор СНВ с Россией

Глава Госдепа в рамках мероприятия «Большой двадцатки» в Индии встретился с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Блинкен заявил о необходимости возвращения России к реализации Договора об ограничении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Решение Москвы о выходе из соглашения глава американского внешнеполитического ведомства назвал «безответственным».

По его мнению, исполнение договора выгодно и США, и России.

С аналогичным обращением к главе МИД РФ ранее выступила его германская коллега Анналена Бербок, пишет НСН.

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ФОТО: РИА Новости
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