Глава Госдепа призвал Россию вернуться к Договору СНВ
Москве необходимо вернуться к исполнению ДСНВ, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. Об этом сообщает РИА Новости.
Глава Госдепа в рамках мероприятия «Большой двадцатки» в Индии встретился с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.
Блинкен заявил о необходимости возвращения России к реализации Договора об ограничении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Решение Москвы о выходе из соглашения глава американского внешнеполитического ведомства назвал «безответственным».
По его мнению, исполнение договора выгодно и США, и России.
С аналогичным обращением к главе МИД РФ ранее выступила его германская коллега Анналена Бербок, пишет НСН.
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