Нарышкин: Запад убеждает Грузию открыть «второй фронт» против России
Западные страны пытаются убедить Грузию в необходимости открыть «второй фронт» против России. Об этом заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.
Во вторник глава российской спецслужбы проводит встречу с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
«Мы видим настойчивые попытки Вашингтона, Брюсселя, Лондона убедить грузинское руководство в необходимости открытия так называемого второго фронта», — цитирует Нарышкина ТАСС.
По словам главы СВР, на Западе видят, что ситуация в ходе военных действий складывается не в пользу Киева. Также западные партнеры убеждают Тбилиси, что сейчас настал «удобный момент» для возвращения контроля над Абхазией и Южной Осетией.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru