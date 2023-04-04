Нарышкин: Запад убеждает Грузию открыть «второй фронт» против России

Западные страны пытаются убедить Грузию в необходимости открыть «второй фронт» против России. Об этом заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.

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Во вторник глава российской спецслужбы проводит встречу с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

«Мы видим настойчивые попытки Вашингтона, Брюсселя, Лондона убедить грузинское руководство в необходимости открытия так называемого второго фронта», — цитирует Нарышкина ТАСС.

По словам главы СВР, на Западе видят, что ситуация в ходе военных действий складывается не в пользу Киева. Также западные партнеры убеждают Тбилиси, что сейчас настал «удобный момент» для возвращения контроля над Абхазией и Южной Осетией.

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Фото: president.gov.by
ТЕГИ:ГрузияБелоруссияАлександр ЛукашенкоСВРСергей Нарышкин

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