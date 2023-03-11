Салливан: Грузия не должна становиться коридором для обхода антироссийских санкций
Грузия не должна предоставлять России возможности для обхода введенных Западом санкций. Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в ходе встречи с президентом республики Саломе Зурабишвили.
Как сообщили в Белом доме, Салливан и Зурабишвили обсудили необходимость того, чтобы Москва «продолжала ощущать полную экономическую цену санкций, мер экспортного контроля и других экономических ограничений», введенных США и из союзниками.
«Господин Салливан подчеркнул, что Грузия не должна становиться коридором для обхода (санкций)», — указано в сообщении.
Отмечается, что Салливан обсудил с президентом Грузии протесты в стране на фоне принятия спорного законопроекта об иностранных агентах. Советник американского президента приветствовал решение об отзыве документа. Стороны также подчеркнули заинтересованность в евроатлантической интеграции Грузии.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru