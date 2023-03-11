Салливан: Грузия не должна становиться коридором для обхода антироссийских санкций

Как сообщили в Белом доме, Салливан и Зурабишвили обсудили необходимость того, чтобы Москва «продолжала ощущать полную экономическую цену санкций, мер экспортного контроля и других экономических ограничений», введенных США и из союзниками.

«Господин Салливан подчеркнул, что Грузия не должна становиться коридором для обхода (санкций)», — указано в сообщении.

Отмечается, что Салливан обсудил с президентом Грузии протесты в стране на фоне принятия спорного законопроекта об иностранных агентах. Советник американского президента приветствовал решение об отзыве документа. Стороны также подчеркнули заинтересованность в евроатлантической интеграции Грузии.

