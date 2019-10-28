Горбачёв раскрыл главный стратегический просчет НАТО

Экс-президент подчеркнул, что в тот период СССР сделал все возможное, однако предлагать в условиях существования Организации Варшавского договора «юридически обязывающее соглашение» о нераспространении НАТО на Восточную Европу было бы абсурдным решением.

Горбачёв также отметил, что решение о расширении НАТО стало шагом к подрыву доверия к Североантлантическому альянсу и «Россия не могла не сделать из этого выводы».

Ранее неправительственная исследовательская организация The Jamestown Foundation представила доклад «Как защитить государства Балтики», в котором рассматривается возможность захвата Калининградской области в случае вооруженного конфликта между Россией и НАТО. Заместитель главы комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин в интервью НСН заявил по этому поводу, что реализация такого плана Североатлантического альянса была и остается в области фантазий. «Возможность захвата Калининграда со стороны блока НАТО нами даже не рассматривается. Если они хотят получить по зубам, получить серьезнейший ответный удар, они его получат. Создана соответствующая морская группировка, сухопутная, средства ПВО, авиация. Военных сил и средств в регионе достаточно не только, чтобы отразить внешнюю агрессию, но чтобы даже мысли не допустить о ее осуществлении!» - заявил парламентарий.

