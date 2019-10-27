Губернатор Калининграда назвал фантастикой план захвата области
План захвата Калининградской области в случае вооруженного столкновения со странами НАТО является фантастикой и заслуживает премии. Такое заявление сделал калининградский губернатор Антон Алиханов.
Он сообщил, что устал комментировать американские глупости. По словам, Алиханова, у США есть знаменитая премия Небьюла за фантастическую литературу, которую он и предложил выдать авторам такой теории захвата. По его словам, доклад составили не эксперты, а создающие бульварные романы люди.
Ранее неправительственная исследовательская организация The Jamestown Foundation представила доклад «Как защитить государства Балтики». В документе рассматривается перспектива захвата Калининградской области в случае вооруженного столкновения НАТО и России. Заместитель главы комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин в интервью НСН назвал несколько причин, по которым подобные сценарии будут и впредь будут появляться в Соединенных Штатах.
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