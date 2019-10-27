Губернатор Калининграда назвал фантастикой план захвата области

План захвата Калининградской области в случае вооруженного столкновения со странами НАТО является фантастикой и заслуживает премии. Такое заявление сделал калининградский губернатор Антон Алиханов.

Он сообщил, что устал комментировать американские глупости. По словам, Алиханова, у США есть знаменитая премия Небьюла за фантастическую литературу, которую он и предложил выдать авторам такой теории захвата. По его словам, доклад составили не эксперты, а создающие бульварные романы люди.

Ранее неправительственная исследовательская организация The Jamestown Foundation представила доклад «Как защитить государства Балтики». В документе рассматривается перспектива захвата Калининградской области в случае вооруженного столкновения НАТО и России. Заместитель главы комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин в интервью НСН назвал несколько причин, по которым подобные сценарии будут и впредь будут появляться в Соединенных Штатах.

