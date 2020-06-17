Горбачева удивила «готовность» СССР передать Карелию Финляндии
Бывший президент Советского Союза Михаил Горбачев прокомментировал публикации о том, что при позднем СССР Москва рассматривала вариант передачи Финляндии Карелии.
«Вообще, для меня это новость», - цитирует Горбачева сайт KP.Ru
В то же время экс-президент СССР не исключил, что кто-то из руководства страны мог вести такие переговоры, на ставя его в известность.
Ранее бывший дипломат и бывший эксперт финского МИД Юкка Сеппинен написал в своей новой книге, что Финляндия имела шансы получить Карелию с конца 1980-х по начало 1990-х годов. Тогда ЦК КПСС согласился на независимость прибалтийских республик, и якобы по тому же принципу обсуждалось возможность передачи Карелии финнам.
При этом Сеппинен утверждает, что Финляндия имела все шансы получить регион, если бы не позиция тогдашнего президента страны Мауно Койвисто, отмечает RT.
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