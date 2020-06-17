Пушков подтвердил возможность передачи Карелии Финляндии при Горбачеве

Своими мыслями на данный счет Пушков поделился в своем Twitter. «Это весьма вероятно: именно тогда Шеварднадзе (бывший глава МИД СССР) отдал США огромные водные пространства в Беринговом море», - написал сенатор Пушков.



Ранее бывший дипломат и бывший эксперт финского МИД Юкка Сеппинен написал в своей новой книге, что Финляндия имела шансы получить Карелию с конца 1980-х по начало 1990-х годов. Тогда ЦК КПСС согласился на независимость прибалтийских республик, и якобы по тому же принципу обсуждалось возможность передачи Карелии финнам.



Однако передача Карелии сорвалась, в том числе, из-за позиции президента Финляндии Мауно Койвисто, отмечают «Известия».



Тем временем руководитель пресс-службы «Горбачев-фонда» Павел Палажченко заявил, что доводы бывшего финского дипломата о возможности передачи Карелии — ложь.



«Ничего подобного не было, ничего подобного быть не могло, никогда не обсуждалось», - цитирует его РИА ФАН.

