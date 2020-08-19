Горбачев указал на ошибку Лукашенко

Экс-президент СССР Михаил Горбачёв считает, что президент Белоруссии Александр Лукашенко слишком поздно обратился за поддержкой к рабочим промышленных предприятий. С его точки зрения, это нужно было сделать раньше, пишет «Комсомольская правда».

По словам Горбачёва, в начале 1990-х обращался к рабочим и он сам, но нужной поддержки тогда не получил.

Горбачёв отметил, что пока не может однозначно оценить ситуацию в Белоруссии и следит за событиями в соседней стране по сообщениям СМИ. Он добавил, что внешнее влияние в происходящем уже ощущается.

Выборы президента Белоруссии состоялись 9 августа. По официальным данным, Лукашенко выиграл их с 80% голосов. Оппозиция результат не признала. Лукашенко встретился с рабочими Минского завода колёсных тягачей только в понедельник, 17 августа, после недели массовых протестов по всей стране. Рабочие во время его выступления кричали «Уходи!».