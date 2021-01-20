Горбачев призвал США разобраться с беспорядками в Вашингтоне и не учить других

Разбираться в причинах и следствиях прошедших в Вашингтоне беспорядков должны США, сообщил в беседе с ТАСС первый президент СССР Михаил Горбачев.

Он отметил, что события в Вашингтоне являются реальной угрозой демократии и стабильности американского государства. «Делать выводы - это должны американцы. <...> Этим надо заняться, а не учить других», – сказал Горбачев.

ФБР завело около 160 дел после беспорядков в Конгрессе США

Сторонники действующего президента США Дональда Трампа ворвались в здание Конгресса 6 января, когда члены обеих палат утверждали голоса на прошедших ранее президентских выборах. В ходе беспорядков погибли по меньшей мере пять человек, включая полицейского. Протестующие разгромили кабинеты нескольких конгрессменов и похитили ноутбук спикера Палаты Представителей Нэнси Пелоси. Позже ФБР сообщило об обезвреживании трех взрывных устройств, которые злоумышленники установили в Капитолии.



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ФОТО: РИА Новости//Евгений Одиноков
ТЕГИ:ВашингтонБеспорядкиСШАМихаил Горбачев
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