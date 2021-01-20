Горбачев призвал США разобраться с беспорядками в Вашингтоне и не учить других

Разбираться в причинах и следствиях прошедших в Вашингтоне беспорядков должны США, сообщил в беседе с ТАСС первый президент СССР Михаил Горбачев.

Он отметил, что события в Вашингтоне являются реальной угрозой демократии и стабильности американского государства. «Делать выводы - это должны американцы. <...> Этим надо заняться, а не учить других», – сказал Горбачев.