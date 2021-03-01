Горбачев призвал одолеть пандемию коронавируса без интриг
Бывший президент СССР Михаил Горбачев призвал работать сообща, чтобы совместными усилиями одолеть эпидемию COVID-19, сообщает РИА Новости со ссылкой на политика.
По его словам, это нужно делать «без политических игр и интриг».
«Сейчас надо в первую очередь общими усилиями одолеть пандемию. Без каких-то политических игр, интриг и так далее», - сказал экс-президент.
Ранее Горбачев в эфире НСН поддержал идею выдвижения создателей российской вакцины «Спутник V» против коронавируса на Нобелевскую премию.
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