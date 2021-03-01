Горбачев призвал одолеть пандемию коронавируса без интриг

«Сейчас надо в первую очередь общими усилиями одолеть пандемию. Без каких-то политических игр, интриг и так далее», - сказал экс-президент.

Ранее Горбачев в эфире НСН поддержал идею выдвижения создателей российской вакцины «Спутник V» против коронавируса на Нобелевскую премию.

