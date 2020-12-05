СМИ: К Горбачеву перестали приезжать родные
Внуки перестали навещать бывшего президента СССР Михаила Горбачева, и он общается как с самым близким человеком со своим помощником Павлом Палажченко. Об этом сообщает МК, ссылаясь на картины Виталия Манского «Горбачев. Рай».
Известно, что экс-президент живет в охраняемом служебном доме, пишет Газета.ru.
По словам Михаила Горбачева, внуки к нему не приезжают. Он пожаловался на состояние здоровья, рассказал, что с трудом встает с кресла и передвигается с помощью специального приспособления. На второй этаж пожилой экс-президент поднимается только на лифте.
Ранее стало известно, о том, что Михаил Горбачев не не попадает под действие нового российского закона о неприкосновенности экс-президента.
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