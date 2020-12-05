СМИ: К Горбачеву перестали приезжать родные

Известно, что экс-президент живет в охраняемом служебном доме, пишет Газета.ru.

По словам Михаила Горбачева, внуки к нему не приезжают. Он пожаловался на состояние здоровья, рассказал, что с трудом встает с кресла и передвигается с помощью специального приспособления. На второй этаж пожилой экс-президент поднимается только на лифте.

Ранее стало известно, о том, что Михаил Горбачев не не попадает под действие нового российского закона о неприкосновенности экс-президента.

