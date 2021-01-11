Горбачев предложил при Байдене подписать заявление о недопустимости ядерной войны

Россия должна предложить Соединенным Штатам подписать заявление о недопустимости ядерной войны после инаугурации нового президента Джо Байдена. Такое мнение высказал экс-глава СССР Михаил Горбачев, передает РИА Новости.

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Он отметил, что после прихода Байдена к власти Москве следует возобновить инициативу, чтобы страны подтвердили формулу о недопустимости ядерной войны, которая закреплена в заявлении по итогам советского-американского саммита в Женеве. По словам Горбачева, это недавно было предложено американцам, передает РЕН ТВ.

В 1985 году Михаил Горбачев и президент США Рональд Рейган зафиксировали совместное заявление, в котором говорилось о недопустимости ядерной войны и о том, что в ней не может быть победителя, а также о том, что стороны не будут стремиться к военному превосходству.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью на YouTube-канале журналиста Владимира Соловьёва ранее заявил, что от мировой войны человечество спасает ядерный паритет.


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ФОТО: РИА Новости//Евгений Одиноков
ТЕГИ:Ядерная БезопасностьДжо БайденМихаил Горбачев
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