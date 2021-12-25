Горбачев: «Перестал бы быть самим собой» при попытке спасти СССР силовым путем
Острый гражданский конфликт с непредсказуемыми последствиями мог возникнуть при попытке отстоять должность президента СССР силовым путем, считает первый президент СССР Михаил Горбачев.
Он признался, что на силовой вариант удержания власти не мог пойти по двум причинам.
«Во-первых, в этом случае я перестал бы быть самим собой. И, во-вторых, такое решение повлекло бы за собой острый гражданский конфликт с непредсказуемыми последствиями. Я считал, что этого нельзя допустить», - рассказал ТАСС Михаил Горбачев.
При этом политик отрицает мнение о том, что Советский Союз можно было бы спасти от развала, если бы он не принял решение сложить с себя полномочия президента. Горбачев также заявил, что предлагал сохранить страну, создав Союз Суверенных Государств, что не было сделано.
Ранее председатель Верховного Совета РСФСР и ближайший соратник первого президента России Бориса Ельцина Руслан Хасбулатов 24 декабря заявил, что наибольший «вклад» в развал СССР внесло само руководство государства. Хасбулатов подчеркнул, что тоже виновен в том, что Советский Союз перестал существовать. По его словам, СССР добили вовсе не действия Запада, а борьба за власть, которую вели Горбачев и Ельцин.
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