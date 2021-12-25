Горбачев: «Перестал бы быть самим собой» при попытке спасти СССР силовым путем

Он признался, что на силовой вариант удержания власти не мог пойти по двум причинам.

«Во-первых, в этом случае я перестал бы быть самим собой. И, во-вторых, такое решение повлекло бы за собой острый гражданский конфликт с непредсказуемыми последствиями. Я считал, что этого нельзя допустить», - рассказал ТАСС Михаил Горбачев.

При этом политик отрицает мнение о том, что Советский Союз можно было бы спасти от развала, если бы он не принял решение сложить с себя полномочия президента. Горбачев также заявил, что предлагал сохранить страну, создав Союз Суверенных Государств, что не было сделано.

Ранее председатель Верховного Совета РСФСР и ближайший соратник первого президента России Бориса Ельцина Руслан Хасбулатов 24 декабря заявил, что наибольший «вклад» в развал СССР внесло само руководство государства. Хасбулатов подчеркнул, что тоже виновен в том, что Советский Союз перестал существовать. По его словам, СССР добили вовсе не действия Запада, а борьба за власть, которую вели Горбачев и Ельцин.

