Горбачев назвал истинного победителя Холодной войны

Он сообщил, что завершение холодной войны является общей победой, однако отметил, что западные политики и США, в частности, назвали победителями только себя, пишет Газета.ру. Горбачев добавил, что никто даже не подумал о том, как это будет воспринято Россией, которая много сделала для «прекращения холодной войны и гонки вооружений», цитирует его РЕН ТВ.

Бывший глава СССР уточнил, что западные политики не думали о том, как их заявление о победе, будет влиять на отношения между Россией и другими странами. Как считает Горбачев, Запад вел такую политику, будто «ему все позволено», нарушая международные договоры, навязывая свои условия, а также применяя силу без санкций ООН, сообщает Ura.ru.

Горбачев также добавил, что западные политики не смогли выдержать «испытания новой эпохой», и именно в этом кроется корень нынешних политических проблем, отмечает «Свободная пресса».

Ранее издание The Washington Times опубликовало статью президента Американского совета по внешней политике Херманна Першнера, которая посвящена 80-летию со дня нападения нацистской Германии на Польшу и началу Второй мировой войны. В материале речь идет об опасности российского взгляда на устройство мира накануне годовщины. По словам автора, Россия мифологизирует положение дел вокруг войны. Доктор исторических наук, профессор МПГУ Александр Пыжиков в беседе с НСН опроверг подобные заявления в адрес СССР. Он отметил, что вклад государства во Вторую мировую войну был колоссален.

