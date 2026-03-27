«Головы не полетят»: Трамп не накажет Украину за вмешательство в выборы
Отношения Киева и Вашингтона останутся на таком же уровне, несмотря на скандалы, заявил НСН Павел Кошкин.
Американцы не уйдут с украинского направления, а критика в сторону Украины нужна президенту США Дональду Трампу, чтобы отвлечь внимание от происходящего на Ближнем Востоке, рассказал научный сотрудник Института США и Канады РАН Павел Кошкин в беседе с НСН.
Трамп опубликовал на своей страничке в социальной сети Truth Social репост статьи о том, что президент Украины Владимир Зеленский готовил план по переводу денег на переизбрание Байдена. В публикации Just The News утверждается, что американская разведка перехватила сообщения украинского правительства о заговоре с целью перенаправить сотни миллионов долларов из гуманитарной помощи США на предвыборную кампанию Джо Байдена в 2024 году. Кошкин объяснил, почему даже такие новости не изменят внешнюю политику Белого Дома.
«Эти отношения ухудшаются уже давно — с момента, когда Зеленский и Трамп вступили в публичную дискуссию прямо в Белом доме. Все началось уже тогда, а сейчас уже третья-четвертая часть этих отношений. Сколько уже было сезонов? Я потерял счет. Но это не значит, что США окончательно уйдет из этого направления. Возможно, это появилось на публике из-за того, чтобы оправдать решение Трампа перенаправить помощь Украине на Ближний Восток. Он сейчас больше обеспокоен ситуацией в этом регионе. Никто за это не ответит. США не могут себе позволить признать, что контролируют Украину. Она считается самостоятельным государством, поэтому ни у кого из украинских политиков не полетят головы за возможное вмешательство в выборы», — подчеркнул он.
