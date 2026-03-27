Американцы не уйдут с украинского направления, а критика в сторону Украины нужна президенту США Дональду Трампу, чтобы отвлечь внимание от происходящего на Ближнем Востоке, рассказал научный сотрудник Института США и Канады РАН Павел Кошкин в беседе с НСН.

Трамп опубликовал на своей страничке в социальной сети Truth Social репост статьи о том, что президент Украины Владимир Зеленский готовил план по переводу денег на переизбрание Байдена. В публикации Just The News утверждается, что американская разведка перехватила сообщения украинского правительства о заговоре с целью перенаправить сотни миллионов долларов из гуманитарной помощи США на предвыборную кампанию Джо Байдена в 2024 году. Кошкин объяснил, почему даже такие новости не изменят внешнюю политику Белого Дома.